Koszmarny wypadek na Chudowskiej w Zabrzu. Motocyklista w ciężkim stanie trafił do szpitala. Na drodze występują utrudnienia Redakcja

We wtorek, 19 kwietnia, doszło do wypadku z udziałem dwóch pojazdów. Jeden z kierowców w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala.