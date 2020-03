Koronawirus: Urzędy w Zabrzu nie przyjmują mieszkańców. Wszystkie sprawy załatwimy telefonicznie

Od poniedziałku 16 marca Urząd Miasta w Zabrzu zmienił zasady swojego funkcjonowania. Ze względów bezpieczeństwa i wprowadzonego przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego, kolejne urzędy w Polsce zamykają swoje drzwi. Do tego grona należy także Zabrze.

Zamknięcie drzwi Urzędu Miasta to jeden ze sposobów na zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Swoich spraw mieszkańcy Zabrza nie załatwią również wizytą m.in. w Powiatowym Urzędzie Pracy, Miejskim Zarządzie Dróg i Infrastruktury Informatycznej, Zabrzańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji.

Mieszkańcy Zabrza, którzy w najbliższych dniach chcieli złożyć wniosek o wydanie nowego paszportu będą musieli poczekać. Od piątku 13 marca Terenowy Punkt Paszportowy w Zabrzu nie przyjmuje wniosków o wydanie nowego dokumenty. Obsługiwani są jedynie ci, którzy odbierają gotowe już paszporty.

Szpital wstrzymuje przyjęcia

Od niedzieli 15 marca wstrzymane zostały także planowane przyjęcia w Szpitalu Miejskim. Pracownicy placówki będą kontaktować się z pacjentami w celu ustalenia nowego terminu. W najbliższym czasie do szpitala zostaną przyjęci tylko pacjenci w stanie nagłym, zagrażającym życiu.

Zawieszona została również komisja wojskowa, która odbywała się na ternie Zabrza. Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia nie mają już tego obowiązku. Wezwania bowiem tracą ważność.

Specjalne środki ostrożności wprowadził także Kościół. Biskup gliwicki Jan Kopiec wydał dekret, w którym udzielił wszystkim wiernym przebywającym na terenie Diecezji Gliwickiej dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św. do 29 marca.