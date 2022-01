Koronawirus. Ile nowych zakażeń w Zabrzu 17.01.2022? Najnowsze dane z sanepidu

Wzrost nowych zakażeń w woj. śląskim - znów ponad 2 tysiące! Wciąż bardzo dużo zgonów. Gdzie jest najgorzej?

W czwartek 13 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 16 878 nowych zakażeniach - to wzrost o ok. 2. procent do czwartku w ubiegłym tygodniu. Zmarło...