Kolejne dzielnice: Rokitnica oraz Helenka zostaną przyłączone do sieci ciepłowniczej. Podpisano umowę na dofinansowanie tej inwestycji

- W ramach tego projektu zlikwidowane zostaną dwie stare, lokalne kotłownie, które już od dawna nie spełniają norm emisji, a mieszkańcy prawie 3000 gospodarstw domowych na terenie dwóch zabrzańskich dzielnic Rokitnicy i Helenki zostaną podłączeni do sieci ciepłowniczej – mówi Tomasz Bednarek, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. - Ta sytuacja pozwoli przede wszystkim na poprawę jakości powietrza w mieście, ponieważ do atmosfery przedostanie się od kilku do nawet kilkunastu procent mniej pyłów niż obecnie.

W Zabrzu poprawi się jakość powietrza

Budowa sieci ciepłowniczej na terenie Helenki oraz Rokitnicy zakłada budowę infrastruktury o długości 9,22 km. To największe zadanie, z jakim mierzyć się będzie Zabrzańskie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Nie tylko pod względem trudności projektu, ale również jego wartości.

- Tak dużego projektu jak ten, na który podpisaliśmy dziś umowę jeszcze nie realizowaliśmy – mówi Lesław Złotorowicz, prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. - Ponadto będzie to dla nas bardzo duże wyzwanie, którego nie ułatwia nam teren, w jakim przyjedzie nam pracować. Będziemy przekraczać kilka cieków wodnych, lasy czy tereny pogórnicze czy hałdy. Prace nad tym projektem zaczynają się właściwie w tej chwili. Przygotowujemy dokumenty i materiały do pierwszego przetargu, który zostanie ogłoszony na przełomie lutego i marca. Cała inwestycja przyniesie mieszkańcom Rokitnicy oraz Helenki dużo korzyści. Przede wszystkim będą oni oddychać czystszym powietrzem. Mieszkańcy nie muszą się jednak obawiać podwyżek cen opłat za pobór ciepła. One na pewno nie wzrosną, a co najwyżej zostaną na takim samym poziomie.