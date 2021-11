Kibice wypełnili Arenę Zabrze. Ależ się działo na meczu z Legią! Emocje sięgały zenitu! Zobaczcie zdjęcia fanów

Komplet 23.103 kibiców oglądało z trybun mecz Górnik Zabrze - Legia Warszawa. To rekord frekwencji w tym sezonie na Arenie Zabrze i ósme spotkanie z co najmniej taką liczbą widzów w PKO Ekstraklasie. W tym zestawieniu daje to zabrzańskim kibicom piąte miejsce.

Atmosfera na widowni była gorąca, a Legię wspierało blisko 1.500 osób, wśród których dominowali fani Zagłębia Sosnowiec. Po drugiej stronie stadionu znów wypełnił się sektor Torcidy, która zawiesiła swój bojkot. Obie grupy sporo energii poświęciły na wzajemne wyzwiska.

Niedzielne spotkanie poprzedziła wojna na obraźliwe transparenty. Na Arenie Zabrze płacht też nie zabrakło.

Zobaczcie zdjęcia kibiców z meczu Górnik Zabrze - Legia Warszawa.