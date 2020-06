Kibice wracają na stadiony! Premier Morawiecki ujawnił datę, a Zbigniew Boniek szczegóły

- 19 czerwca będzie możliwy powrót kibiców na stadiony. Od tego czasu będzie można wypełniać stadion w 25 procentach. Teraz opracujemy dokładne zasady, sprzedaży biletów, organizacji widowni, zaleceń sanitarnych - poinformował premier Mateusz Morawiecki na konferencji zorganizowanej na Stadionie Narodowym w Warszawie. - Powrót rozgrywek ligowych to powrót do normalności. Chciałbym przypomnieć, że nie zostawiliśmy klubów samych sobie. Państwo polskie przekazało na różne kluby z Tarczy ponad 25 milionów złotych. Sponsorzy państwowi i spółki skarbu państwa też pozostały przy sporcie. Piłka to nożna to coś więcej niż sport, to promocja państwa. Cieszę się, że nasza Ekstraklasa, nasze talenty, będą podziwiane w 16 krajach Europy.