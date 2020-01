Kibice Górnika Zabrze złożą się na kontrakt Igora Angulo? Socios Górnik oferują pieniądze

Górnik Zabrze jest skłonny zaoferować Igorowi Angulo nowy kontrakt na rok, z opcją przedłużenia na kolejny pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Hiszpański snajper chce z kolei umowy dwuletniej i znaczącej podwyżki.

Sytuacja jest skomplikowana i w ostatnich dniach niewiele wskazywało na to, by strony mogły dość do porozumienia.

Nieoczekiwania do gry weszli Socios Górnik.

Oto oświadczenie Socios Górnik

"Drodzy kibice Górnika Zabrze!

Stowarzyszenie Socios Górnik daje 100 tys. złotych na kontrakt dla Igora Angulo oraz zaprasza do wsparcia akcji wszystkich kibiców Górnika!

Od pewnego czasu docierają do nas informacje o tym, że nasz klub zastanawia się nad przedłużeniem kontraktu z Igorem Angulo. Problemem ma być okres przedłużenia kontraktu oraz kwota podwyżki uposażenia w tym okresie.

Wszyscy wiemy ile zawdzięczamy Igorowi. To dzięki jego bramkom awansowaliśmy do Ekstraklasy, to dzięki jego golom udało nam się dostać do eliminacji w europejskich pucharach, to dzięki jego skuteczności Górnik zarabiał dodatkowe pieniądze za wyższą lokatę w ligowej tabeli.