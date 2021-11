Jest CZARNY REKORD w Polsce. Ponad pół tysiąca zgonów - to rekord IV fali pandemii! Jak sytuacja w Śląskiem?

Jak powiedział powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w TVN24 - W stosunku do poprzedniego tygodnia mamy spadek na poziomie 5 proc. Co by oznaczało, że to apogeum czwartej fali było w zeszłym tygodniu, o ile będziemy mieli w tym tygodniu sukcesywnie coraz mniejszą liczbę zakażeń. Dziś jest pierwszy sygnał.