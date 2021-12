Jarmark bożonarodzeniowy w Zabrzu rusza 6 grudnia. Przygotowano mnóstwo atrakcji

Jarmark bożonarodzeniowy w Zabrzu. Oficjalne otwarcie już 6 grudnia

Świąteczne koncerty, warsztaty artystyczne, konkursy i animacje dla dzieci - to tylko część atrakcji, jakie czekają na mieszkańców Zabrza i wszystkich gości, którzy odwiedzą miasto w trakcie jarmarku bożonarodzeniowego. Jego inauguracja rozpocznie się w poniedziałek, 6 grudnia. Będzie można go odwiedzić do 23 grudnia.

Stoiska handlowe będą otwarte codziennie w godz. 10-18. Znajdziemy tu wystawców oferujących m.in. rękodzieło artystyczne, ozdoby świąteczne, bożonarodzeniowe smakołyki, grzańce czy specjały kuchni regionalnej.

W ramach otwarcia zaplanowano natomiast zimową paradę - przejdzie ona od ul. Dworcowej do pl. Wolności, gdzie nastąpi iluminacja miejskiej choinki.

Na pl. Wolności 6 grudnia będzie można także wziąć udział mikołajkowych animacjach i konkursach. Z kolei o godz. 18 nastąpi otwarcie lodowiska miejskiego.

Władze miasta zapraszają także wszystkich 21 grudnia 21 grudnia na imprezę świąteczną połączoną z paradą św. Mikołaja. W programie przewidziano kolędy i jasełka.

Szczegółowy program zabrzańskiego jarmarku udostępniamy w powyższej galerii zdjęciowej.