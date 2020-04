Jak pracuje laboratorium wykrywające koronawirusa w Zabrzu w Kardio-Med-Silesia? Zobaczcie. Potrzeba nowych pracowników

Co robią w Kardio-Med-Silesia?

W Kardio-Med-Silesia są dwa okienka wejść do laboratorium rano i wczesnym popołudniem. W tzw. części brudnej zabezpieczona jest próbka do kolejnych badań. W laboratorium pracują też genetycy, biotechnolodzy.

Gdy wynik jest dodatni rozpoczyna się równocześnie procedura administracyjna związana z kwarantanną danego pacjenta. Proces diagnostyczny z części brudnej "przechodzi" do części czystej.

- Nasze laboratorium wykonuje obecnie 250 próbek na dobę, ale przygotowujemy się do zwiększenia tej liczby do tysiąca badań. Nie są możliwe badania prywatne - mówi Adam Konka, szef Kardio-Med- Silesia. - Chcemy uruchomić trzyzmianowy system pracy. Zapraszamy diagnostów do współpracy.