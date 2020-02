Jak poprawić jakość powietrza w Zabrzu? Odpowiedź na to pytanie przynoszą spotkania z cyklu "CZYSTE POWIETRZE - Masz wpływ"

Mieszkańców Zabrza coraz bardziej interesuje problem jakości powietrza w mieście. Na specjalnych spotkaniach cieszących się wysoką frekwencją zabrzanie dowiadują się co zrobić, by poprawić jakość powietrza, którym oddychamy.

Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Na każdym z nich pojawia się kilkadziesiąt uczestników. Zainteresowanie odzwierciedla się licznymi pytaniami do wszystkich prelegentów, którzy są do dyspozycji mieszkańców. Najwięcej pytań kierowanych jest do pracowników Wydziału Ekologii w sprawie szczegółowych informacji dotyczących dostępnych programów dofinansowań do nowych źródeł ogrzewania, jak również do funkcjonariuszy Straży Miejskiej w sprawie ilości przeprowadzanych kontroli palenisk domowych oraz możliwości anonimowego zgłoszenia podejrzenia spalania nieprawidłowego paliwa w piecach domowych.