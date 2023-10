Industrialna katedra od środka! Zobacz, jak wygląda wnętrze Elektrociepłowni Zabrze. W przyszłości będzie służyć mieszkańcom. Zobacz ZDJĘCIA

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, w dniu przekazania elektrociepłowni zaznaczyła, że celem miasta będzie ożywienie ogromnego przemysłowego obiektu i oddanie go mieszkańcom. Zgodnie z planami będą się tu odbywać wydarzenia kulturalne i społeczne, a także biznesowe.

- Mamy już doświadczenia w rewitalizacji tego typu obiektów i z dumą patrzymy na to, co dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się stworzyć w przestrzeniach pozostałych po Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza. Jestem przekonana, że budynek Elektrociepłowni dołączy do postindustrialnych perełek, którym nadamy nowe funkcje z dbałością o historyczne walory tego kompleksu – wypowiedź Małgorzaty Mańki-Szulik przytacza strona internetowa Urzędu Miejskiego.