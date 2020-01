Greta Thunberg w Zabrz. Słynna aktywistka ekologiczna odwiedziła kopalnie Guido i Makoszowy ZDJĘCIA

Przypomnijmy, że Greta Thunberg zaczęła być rozpoznawalna po tym, jak w sierpniu 2018 roku rozpoczęła protest pod budynkiem szwedzkiego parlamentu. Powadziła go przeciwko zmianom klimatu wynikającym z działalności człowieka. Pozornie niewielka akcja przerodziła się w wielkie wydarzenie, a śladem Grety poszła młodzież z wielu krajów na całym świecie.

Aktywistka szybko zaczęła być zapraszana na wielkie konferencje klimatyczne, uczestniczyła między innymi w szczycie klimatycznym ONZ organizowanym w Katowicach pod koniec 2018 roku. Wówczas rozmawiała z nami. - Zdałam sobie sprawę, że nikt nie robi nic w kierunku tego, by walczyć o ochronę klimatu, że nic właściwie w tej kwestii ważnego się nie dzieje. Pomyślałam więc: w takim razie to ja muszę coś zrobić. To był mój moralny obowiązek, zrobić w tej sprawie wszystko, co jestem w stanie - mówiła w rozmowie z DZ, tłumacząc powody swojej decyzji o rozpoczęciu cyklicznego strajku.