Górnik Zabrze: PZPN dodatkowo ograniczył liczbę kibiców!

- Przygotowujemy się do przyjęcia kibiców, ale ostatnie słowo należy do wojewody. Wniosek został złożony, czekamy na odpowiedź - mówi prezes Górnika, Dariusz Czernika.

Według rządowego rozporządzenia od piątku 19 czerwca na trybuny Ekstraklasy mogą wrócić kibice. Każdy klub może wypełnić swój stadion do 25 procent pojemności. Tego dnia o godzinie 20.30 Górnik Zabrze zagra z Koroną Kielce. Czy na Arenie Zabrze pojawią się fani ekipy Marcina Brosza?

Zabrzanie otrzymali już zgodę z Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- PZPN jednocześnie ograniczył nam liczbę widzów z 6.000 do 4.600 - poinformował szef klubu z Roosevelta. - Chodzi o to, że krzyżują nam się drogi między strefami.

Górnik jest gotowy, by w przypadku otrzymania zielonego światła rozpocząć sprzedaż biletów.

- Do dystrybucji trafi około 1.500 wejściówek, reszta miejsc zostanie przeznaczona dla karnetowiczów oraz realizacji zobowiązań sponsorskich. Cała sprzedaż potrwa więc pewnie maksymalnie trzy godziny, co oznacza, że jeśli pozwolenie otrzymamy na przykład dopiero w środę to i tak za wszystkim zdążymy. Chcę jednak podkreślić, że uszanujemy każdą decyzję wojewody, bo zdajemy sobie sprawę z sytuacji epidemicznej w regionie oraz z tego, że konsultacje będą prowadzone z wieloma instytucjami - zastrzegł prezes Dariusz Czernik.