Górnik Zabrze - Nieciecza 1:1 - zobacz ZDJĘCIA KIBICÓW. Gorący doping zabrzańskich fanów

Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:1: Gorący doping zabrzańskich fanów

Mecz Górnika z Bruk-Betem kończył 26. kolejkę PKO Ekstraklasy. W niedzielne popołudnie na Arenę Zabrze wybrało się dokładnie 10671 kibiców.

Fani zabrzan nie żałowali gardeł dopingując zespół Jana Urbana. Tradycyjnie prym we wsparciu drużyny gospodarzy wiedli kibice spod znaku Torcidy zasiadający na bramką, ale do głośnych okrzyków zagrzewających piłkarzy do walki włączali się też widzowie siedzący w innych sektorach stadionu.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA KIBICÓW GÓRNIKA ZABRZE NA MECZU Z NIECIECZĄ