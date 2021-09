Górnik Zabrze - Łomża Vive Kielce 21:30 ZDJĘCIA KIBICÓW! Fani zabrzan przeżywali wielkie emocje

Górnik Zabrze - Łomża Vive Kielce 21:30. Fani zabrzan przeżywali wielkie emocje

W sobotnie popołudnie hala Pogoni w Zabrzu wreszcie wypełniła się kibicami. Sympatycy Górnika przyszli by obejrzeć w akcji swoich ulubieńców w starciu z najlepsza polską drużyną Łomżą Vive Kielce.

Fani zabrzan przeżywali wielkie emocje, bo w I połowie to podopieczni trenera Marcina Lijewskiego byli zespołem lepszym i to oni prowadzili do przerwy jedną bramką. Z pewnością pomógł im w tym doping kibiców gospodarzy, których kilkuset obserwowało to spotkanie.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA KIBICÓW Z MECZU GÓRNIK ZABRZE - ŁOMŻA VIVE KIELCE