Górnik Zabrze: Kibice wybrali koszulkę, w jakiej zagrają piłkarze ZDJĘCIA

- Wybrany przez Was wzór zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów, oraz wytycznych sponsora technicznego i przekazany do realizacji. Oczywiście ewentualne modyfikacje przeprowadzone zostaną z poszanowaniem dla oryginalnego projektu i będą miały na celu jego skuteczne wdrożenie. Będzie on stanowił bazę do przygotowanie drugiego modelu koszulki - zapowiada Bartłomiej Perek, rzecznik Górnika.

Wszystkie finałowe projekty koszulki Górnika Zabrze możecie zobaczyć TUTAJ

Autor zwycięskiego projektu otrzyma dwa komplety meczowe - zaprojektowany przez siebie oraz klubowy. Na obu znajdą się autografy piłkarzy Górnika.

W specjalny sposób uhonorowani zostaną także najmłodsi projektanci, którzy swoje modele narysowali kredkami.