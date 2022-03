Górnik Zabrze gra ze Stalą Mielec. Zabrzan dopingować będą uchodźcy z Ukrainy

Górnik gra ze Stalą Mielec. Zabrzan dopingować będą uchodźcy z Ukrainy

Górnik Zabrze w tym roku przegrał wszystkie mecze. Szansą na przełamanie będzie niedzielny pojedynek ze Stalą Mielec. Podopiecznych trenera Marcina Lijewskiego dopingować będzie z trybun 50 uchodźców z Ukrainy i może ich wsparcie pomoże zabrzanom w odniesieniu pierwszej wygranej.

Mecz Górnika ze Stalą rozpocznie się w niedzielę o godz. 13 i będzie poświęcony pomocy dla Ukraińców. Klub nie tylko zaprosił uchodźców na to spotkanie, ale też cały dochód ze strefy gastronomicznej przekaże na potrzeby osób uciekających przed wojną, które znalazły schronienie na terenie Zabrza. Piłkarze ręczni Górnika obcują z uchodźcami na co dzień, bo część z nich jest zakwaterowana w Hali Pogoni, w której zabrzanie trenują i rozgrywają swoje spotkania.

- Potrzebujemy zwycięstwa jak tlenu - nie ukrywa trener Lijewski i zwraca uwagę na ważną rolę doświadczonych zawodników Górnika. - Młodzi nie są wirtuozami, przed nimi sporo pracy. A mimo to dają z siebie wszystko. Ale to starsi muszą wziąć się w garść, wziąć odpowiedzialność, pokierować zespołem. Muszą poszukać tej siły, światełka, które nas wszystkich popchnie do przodu – dodaje szkoleniowiec.