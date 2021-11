Górnik Zabrze gotowy na Legię. - To będzie wielkie starcie! - zapowiada Jimenez

Legia przyjeżdża do Zabrza z balastem sześciu kolejnych porażek, Górnik z kolei nie wygrał już od czterech spotkań. Niedzielne starcie także w tym kontekście nabiera dodatkowego znaczenia.

- Nie wiem czy to dobrze, że Legia ma taką serię. To nie jest normalne, że ten klub znajduje się tam, gdzie jest i na pewno zacznie wygrywać. Mam nadzieję, że stanie się tak dopiero po spotkaniu z nami - mówi trener zabrzan Jan Urban. - Wiem, że musimy rozegrać bardzo dobre spotkanie, kreować sytuacje i potrafić je wykorzystać, bo może ich nie być zbyt wiele.

Szkoleniowiec gospodarzy nie ujawnia zmian, jakie planuje w składzie. Zapowiada się natomiast inne podejście do gry Łukasza Podolskiego.

- Pięknie trafia na treningach, więc mu powtarzam: zrób to w czasie meczu, bo wtedy szukasz partnerów, innych rozwiązań. Namawiam go, by był jednak większym egoistą. To po prostu grzech, żeby nie wykorzystywać takiego atutu jaki posiada, czyli strzał z lewej nogi - ujawnia Jan Urban. - Generalnie jednak oczekiwania wobec Łukasza są wygórowane. Proszę przejrzeć ile goli strzelał w poprzednich klubach, wcale nie są to duże liczby. Oczywiście mogłoby się wydawać, że przychodzi do słabej ligi, ale to liga, w której gra się bardzo nieprzyjemnie. Ekstraklasa jest fizyczna, każdy potrafi w niej biegać i przeszkadzać, jest dużo fauli. Indywidualny sukces mogą w niej odnieść tylko piłkarze wybitnie wyszkoleni technicznie, to widać po Portugalczykach czy Hiszpanach, nawet z niższych lig.