Giełda płyt winylowych i kompaktowych w Centrum Handlowym Platan. W Zabrzu znajdziecie kilkanaście tysięcy krążków

Fonograf, magnetofon i walkman na kasety, discman na płyty, odtwarzacz plików w formacie mp3, iPod czy smartfon – na przestrzeni kilkudziesięciu lat powstało wiele urządzeń oraz nośników służących do odsłuchiwania ulubionej muzyki. Obecnie prym wiodą serwisy streamingowe, dostępne na urządzeniach mobilnych czy w smart TV. Od kilku lat spore grono miłośników dobrych brzmień wraca jednak sentymentalnie do przeszłości, a Centrum Handlowe Platan w Zabrzu stało się jednym z kluczowych punktów na mapie dla fanów czarnych krążków. To tutaj dwa razy do roku spotykają się miłośnicy dobrych brzmień.

– Zainteresowanie giełdą płyt winylowych i kompaktowych w CH Platan jest bardzo duże i stale rośnie z każdą kolejną edycją. To spotkania, które przyciągają zarówno osoby, które gramofony pamiętają z czasów swojego dzieciństwa, jak również obecne pokolenia, które wychowują się już w erze wszelkiego rodzaju streamingów - mówi Karolina Imiolska, Marketing Manager CH Platan.