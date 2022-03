Gdzie na spacer do 21 km od Zabrza. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 19 - 20 marca?

Spacerem w okolicy Zabrza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 21 km od Zabrza, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 19 marca w Zabrzu ma być 7°C. Nie powinno padać. W niedzielę 20 marca w Zabrzu ma być 8°C. Nie będzie padać.

🌳 Trasa spacerowa: Katowice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,29 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podejść: 2 599 m

Suma zejść: 2 605 m

Trasę dla spacerowiczów z Zabrza poleca Przerywnik

Wycieczka szlakami na osiedle Ligoty Panewniki i Kokociniec. Uwaga na czarny szlak, mało widoczny.

Nawiguj