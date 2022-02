Gdzie na spacer do 21 km od Zabrza. Pomysły na wypoczynek na powietrzu w weekend 5 - 6 lutego?

Wycieczki ze spacerem z Zabrza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 21 km od Zabrza, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 05 lutego w Zabrzu ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 06 lutego w Zabrzu ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 6,35 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 133 m

Suma podejść: 1 502 m

Suma zejść: 1 448 m

Trasę spacerową mieszkańcom Zabrza poleca Maykelt

Piękny stary park wokół "Śląskiego Centrum Rehabilitacji", jest urokliwym, częściowo dzikim miejscem blisko Tarnowskich Gór.

Spacer omijający główne ścieżki, daje wiele radości tym którzy lubią ciszę i obcowanie z przyrodą.

Nawiguj