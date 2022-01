Finał WOŚP 2022 w Zabrzu przed nami. Koncerty, wyjątkowy bieg oraz licytacje

Finał WOŚP w Zabrzu przed nami. Koncerty, wyjątkowy bieg oraz licytacje

Trzydziesty finał WOŚP odbędzie się 30 stycznia 2022 roku. Celem tegorocznej zbiórki jest zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. W miastach - w związku z tym - organizowane są wydarzenia towarzyszące. Nie inaczej będzie w Zabrzu.

W tym roku na ulicach miasta pojawi się ponad 250 wolontariuszy z puszkami, którzy będą zbierać pieniądze na rzecz Orkiestry w godz. 6-20.

Główny finał WOŚP w Zabrzu odbędzie się natomiast w klimatycznym kinie „Roma”.

Koncert, jak czytamy w zapowiedziach, będzie szedł dwutorowo – odbędzie się z udziałem publiczności oraz w wersji online. Impreza rozpocznie się o godz. 13:45 i potrwa do godz. 22. Na scenie wystąpią: Rubble Sounds, Menhor, Chaos, Black Light oraz Stonage Full of Sun. Podczas finału odbędą się również licytacje orkiestrowych gadżetów. Każda osoba, która zawita do kina "Roma" po godz. 20, zostanie natomiast poczęstowana słodkim smakołykiem przygotowanym przez zabrzańskie piekarnie. To jednak nie wszystko.