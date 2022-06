Festiwal Kwiatów w Zabrzu. Słoneczny weekend upłynął na warsztatach, występach artystycznych, pokazie rowerów i mody historycznej! [ZDJĘCIA]

To już XV edycja Festiwalu Kolorów. Wyjątkowy jubileusz wymagał hucznych obchodów, co też miało miejsce. Uroczystość zorganizowana przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu, przyniosła nam wiele atrakcji i była świetną okazją nie tylko do zabawy, ale także do nauki!

Wśród wielu zabrzańskich perełek nasz ogród botaniczny jest szczególnym miejscem na mapie miasta i regionu. Bogata roślinność i liczne ekspozycje zieleni, a także szeroka oferta edukacyjna i kulturalna sprawiają, że mieszkańcy i goście chętnie korzystają z licznych propozycji spędzania wolnego czasu w tym wyjątkowym miejscu. Jedną z nich jest właśnie Festiwal Kwiatów – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Festiwal był pełen atrakcji dla dużych i małych. Oprócz licznych stoisk florystycznych, w programie wydarzenia znalazły się warsztaty, pokaz sztuk walki, koncerty, a także wykłady, panele dyskusyjne, czy pokaz mody historycznej połączony z prezentacją zbytkowych rowerów. Wstęp na wydarzenie był bezpłatny.