FCC Polska: bezpieczny odbiór odpadów w trakcie epidemii

Bez względu na obecnie panującą sytuację, odpady produkowane są stale i wymagają regularnego odbioru. Aby zachować, tak bardzo istotne dzisiaj, standardy sanitarno-epidemiologiczne w mieście i ciągłość odbioru odpadów, firma FCC Polska wprowadziła nowe zasady, które pozwolą możliwie najlepiej zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników, przy czym umożliwią mieszkańcom np. dokończenie prac remontowych.

PSZOK – PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZEŃSTWO

Od 14 kwietnia została wznowiona działalność punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). W okresie epidemii będzie on otwarty w zmienionym przedziale czasowym: od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:30 do 18:00.

Ze względów bezpieczeństwa mieszkańcy chcący skorzystać z PSZOK muszą mieć założoną maseczkę i rękawiczki ochronne oraz przestrzegać instrukcji od pracowników zakładu

BEZKONTAKTOWY ODBIÓR GRUZU

Wznowiony został także odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych w workach typu BIG BAG. W trosce o zdrowie mieszkańców oraz mając na uwadze ograniczenia w przemieszczaniu się, odbiór worków w punkcie informacyjno-konsultacyjnym został zastąpiony zamówieniem worków drogą elektroniczną (od poniedziałku do czwartku do godz. 14.00: bigbag@fcc-group.pl lub sekretariat_gok@um.zabrze.pl), a następnie dostarczaniem ich w piątki, w godzinach od 6:00 do 22:00, przez pracowników FCC Polska na wskazany adres.

W domkach jednorodzinnych worki będą przerzucane za płot, a w zabudowie wielorodzinnej zostawiane pod drzwiami mieszkania.

Odbiór zapełnionych worków BIG BAG nastąpi po dwóch tygodniach od momentu przekazania ich mieszkańcowi lub po wcześniejszym zgłoszeniu drogą elektroniczną o możliwości odbioru worka.

Przy zamawianiu worków należy pamiętać o dołączeniu do wniosku dokumentów potwierdzających ponoszenie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

ODKAŻANIE POJEMNIKÓW NA ODPADY

Od kwietnia FCC Polska w Zabrze rozpoczęło także standardowe mycie i dezynfekcję pojemników na odpady komunalne oraz bio. Jednak tym razem, aby maksymalnie zadbać o higienę i bezpieczeństwo, do gorącej wody pod ciśnieniem z dodatkiem specjalnego płynu o właściwościach dezynfekujących i odorobójczych, dodano także specjalny składnik wirusobójczy.

Epidemia koronawirusa gwałtownie zmieniła życie codzienne każdego z nas i wymusiła wprowadzenie szeregu środków bezpieczeństwa oraz ograniczeń, również w zakresie świadczonych przez nas usługmówi Paweł Szewczyk, Prezes FCC Polska. – _Zdajemy sobie sprawę, że mogą one powodować utrudnienia dla mieszkańców, ale chcemy zapewnić, że za ich wprowadzeniem stoi troska o Państwa zdrowie. Zmiany z pewnością potrwają trochę czasu, ale jesteśmy przekonani, że dzięki Państwa zrozumieniu i współpracy uda nam się przejść przez tę trudną sytuację. Mimo skomplikowanych warunków pracy, chcemy utrzymać obsługę na dotychczasowym poziomie, zapewniając z naszej strony maksymalne bezpieczeństwo. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy odpowiedzialni za sytuację sanitarno-epidemiologiczną w mieście, a naszymi działaniami przyczyniamy się do ograniczenia epidemii _– dodaje.

WEWNETRZNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Odbiór odpadów, z racji swojej specyfiki, powoduje, że pracownicy FCC pracujący w pierwszej linii są wyjątkowo narażeni na kontakt z wirusem. Aby zachować ciągłość pracy i odbiór odpadów od mieszkańców, firma FCC Polska już na samym początku epidemii wdrożyła procedury kryzysowe i szczególnie zadbała o warunki sanitarne oraz organizację pracy, przede wszystkim zespołów obierających odpady, jak i tych pracujących na terenie zakładów przetwarzania odpadów.

- Wszyscy nasi pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, takie jak maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji oraz odpowiednio poinstruowani. Każdy z nich ma mierzoną temperaturę przed podjęciem pracy, funkcjonuje również zakaz zgromadzeń. Zespoły pracują w odizolowaniu od pozostałych, tak aby w przypadku zakażenia jednej osoby pozostali byli bezpieczni – informuje Paweł Szewczyk, Prezes FCC Polska. – Restrykcyjnie przestrzegamy zasady dotyczącej zachowania dystansu, nie witamy się uściskiem dłoni, a w pomieszczeniach socjalnych może przebywać ograniczona liczba osób. Ponadto nasi pracownicy administracyjni w większości pracują zdalnie – dodaje.

W zakładzie odbywa się także regularna dezynfekcja stanowisk pracy – kabin pojazdów, maszyn, całych hal sortowniczych oraz zaplecza socjalnego. Ponadto każdy pracownik jest zobowiązany do dezynfekcji swojego miejsca pracy przed jej rozpoczęciem.

Restrykcyjne zasady higieny dotyczą także dostawców – cały obieg dokumentów odbywa się elektronicznie, dostawcy mają za każdym razem mierzoną temperaturę i przy wjeździe do zakładu muszą koniecznie mieć włożoną maseczkę ochronną.

- Odbiór odpadów w sytuacji epidemii staje się bardzo trudnym wyzwaniem. Ogromne podziękowania za pracę w tym trudnym czasie należą się naszym pracownikom, którzy w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie mieszkańców, codziennie pełnią swoją służbę oraz przestrzegają dodatkowych zasad bezpieczeństwa – mówi Paweł Szewczyk, Prezes FCC Polska. - Jesteśmy niezwykle wdzięczni także mieszkańcom za każdy sygnał wsparcia i przestrzeganie zasad. Zrozumienie mieszkańców w tych trudnych chwilach jest dla nas wyjątkowo ważne – dodaje.

Bądź w porządku i pomóż nam zadbać o bezpieczeństwo!

Mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w bezpiecznym odbiorze odpadów zapraszamy na nasza stronę www.fcc-group.pl, gdzie opracowaliśmy szereg dobrych praktyk minimalizujących ryzyko zakażenia.