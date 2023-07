Familoki, chlewiki i piekaroki, czyli rajza po osiedlach Górnego Śląska! Zapraszamy Was w wyjątkową podróż po regionie

Familoki czyli osiedla robotnicze na Górnym Śląsku

Oprócz mieszkań, familoki były częścią większych osiedli robotniczych i obejmowały kompleksową infrastrukturę, włączając w to szkoły, sklepy, kościoły oraz budynki gospodarcze. Familoki wznoszono na przełomie XIX i XX wieku w miejscowościach, gdzie powstawały duże zakłady przemysłowe.

Familok, czyli rodzinny blok, to charakterystyczny rodzaj budynku wielorodzinnego, który powstał głównie dla pracowników przemysłu ciężkiego, takich jak górnicy, hutnicy i średni personel urzędniczy.

Charakteryzowały się tym, że były budowane z nieotynkowanej cegły, co nadawało im charakterystyczną ciemnoczerwoną lub brunatną barwę. Zazwyczaj liczyły dwie lub trzy kondygnacje, często z zamieszkanym poddaszem. Dachy miały niewielkie nachylenie i były dwuspadowe, a ich ściany wzmacniane stalowymi ściągami, chroniącymi przed szkodami górniczymi.

Każde mieszkanie miało indywidualną komórkę, która pierwotnie służyła jako tradycyjne wiejskie chlewisko. Jednak szybko okazało się, że hodowla świń jest niemożliwa, a ważniejsze było przechowywanie węgla, który pracownicy otrzymywali jako część swojego wynagrodzenia. Na Górnym Śląsku, gdzie familoki są powszechne, tworzą one całe ulice i dzielnice.

Typowe mieszkanie w familoku miało około 35 metrów kwadratowych i składało się z kuchni, pokoju oraz czasem spiżarni, zwanej komórką. Kuchnia była centrum życia codziennego, a pokój pełnił funkcje sypialni i pomieszczenia reprezentacyjnego. Mieszkania były zamieszkiwane przez 6 do 8 osób.

Istnienie robotniczych osiedli na terenie Górnego Śląska miało duży wpływ na lokalną kulturę, a mieszkanie w familoku było szczególnie cenione i często opisywane w literaturze, zwłaszcza we wspomnieniach jego mieszkańców.

Jak się żyło w familokach?

Drzwi kuchni zazwyczaj stały otwarte przez cały dzień, a spotkania miały miejsce na korytarzach, w altankach, przy schodach wejściowych lub na podwórkach. To właśnie podwórka stały się centralnym punktem towarzyskiego życia sąsiedzkiego, gdzie spotykała się zarówno młodzież, jak i starsze osoby. W tym przyjaznym otoczeniu odbywały się liczne zabawy przy dźwiękach gitar, akordeonów i mandolin.

Nie tylko familoki. Osiedla robotnicze miały też swoje chlewiki, gołębniki i piekaroki

Architektura kolonii i osiedli robotniczych nie ograniczała się jedynie do mieszkań (znanych jako familoki), ale obejmowała także całą infrastrukturę, taką jak szkoły, sklepy, kościoły i budynki gospodarcze. Do tych ostatnich należały również chlewiki, przynależne do każdego mieszkania, oraz wspólne dla społeczności piekaroki - piece piekarnicze.