Dwa przeszczepy serca w Zabrzu wykonane mimo pandemii koronawirusa. Śląskie Centrum Chorób Serca pracuje w ekstremalnych warunkach

Epidemia koronawirusa wymusza na lekarzach szczególne obowiązki. Każdy dawca narządów musi być jeszcze przebadany, czy nie jest zakażony koronawirusem. Procedura przedłuża się, co wymaga od anestezjologów wysiłków: utrzymują narząd w takiej kondycji, by mógł służyć swojemu biorcy długie lata.

Pani Sylwia znajdowała się na tzw. pilnej liście pacjentów do przeszczepu serca. Lista zawiera dziesięć nazwisk osób czekających na drugie życie. To chorzy po przejściach, ciężkich chorobach serca, dla których jedynym ratunkiem jest przeszczep. Dziś szczególnie czekają na pomoc, na czyjąś bezinteresowność.

- Nasza pacjentka czuje się dobrze. Znajduje się w strefie przeznaczonej do tej pory dla pacjentów po przeszczepie płuc w przypadku muko-wiscydozy - wyjaśnia dr hab. Michał Zembala.

To chyba najbezpieczniejsze miejsce, jakie można sobie wyobrazić. Dostęp do pacjentów ma ściśle określone grono specjalistów. - W tym trudnym czasie prosimy, by pamiętać o chorych potrzebujących przeszczepu serca, płuc. Dla nich to jedyna nadzieja. My, jako zespół, jesteśmy przygotowani do niesienia pomocy 24 godziny na dobę - dodaje dr hab. Michał Zembala.

Koronawirus: wielu pacjentów może nie doczekać przeszczepu

Z powodu koronawirusa wielu pacjentów może nie doczekać przeszczepu serca i płuc. Lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu dokonują cudów, by można było przeprowadzić transplantacje. Nadeszły takie czasy, że trzeba się cieszyć z każdego przeszczepionego narządu. A jeszcze w zeszłym roku Śląsk był liderem w przeszczepach.