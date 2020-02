Dawid Kwiatkowski w Zabrzu. Zagrał koncert w klubie CK Wiatrak. Juror programu The Voice Kids przyciągnął tłum fanek. ZDJĘCIA z koncertu

13 TOUR to trasa koncertowa w 13 miastach, promująca najnowszy, piąty album Dawida Kwiatkowskiego „13 grzechów niczyich”. 13 TOUR to najdłużej przygotowywana z tras wokalisty. Je to trasa rockowa, energiczna, łącząca nowoczesne, elektroniczne brzmienie z mocnym, gitarowym graniem.