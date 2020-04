Część oddziałów szpitala w Zabrzu czeka dezynfekcja po potwierdzeniu u pacjentki koronawirusa. Wstrzymano również przyjęcia kobiet do porodu

Szpital w Zabrzu wstrzymuje przyjęcia kobiet do porodu

Zabrzański Szpital Miejski poinformował o konieczności czasowego wstrzymania przyjęć pacjentek do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Patologii Ciąży, Endokrynologii Ginekologicznej z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej i Endoskopowego Leczenia Endometriozy funkcjonującego w ramach Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego.

To efekt otrzymania w niedzielę 5 kwietnia przez placówkę wyniku badań jednej z pacjentek, która 24 marca została przyjęta do porodu siłami natury. Zarówno w trakcie przyjęcia jak i pobytu w placówce, nie wykazywała objawów oraz nie zgłaszała żadnych dolegliwości mogących świadczyć o zakażeniu koronawiursem, jednak mimo to, wykonano u niej test na obecność SARS-CoV2.

Zanim jednak zabrzański szpital otrzymał wynik badań kobiety, który potwierdził zakażenie, została ona wypisana do domu 27 marca.