CZARNE STREFY w woj. śląskim - tam umarło najwięcej osób! Gdzie sytuacja jest najtragiczniejsza?

Ministerstwo Zdrowia we wtorek 11 stycznia poinformowało o 11 406 nowych zakażeniach - niemal identyczna ilość chorych była w ubiegły wtorek. Wzrosłą jednak liczba zgonów! Ubiegłej doby zmarły 493 osoby! Liczba zgonów wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie! W Śląskiem ubiegłej doby przybyło 1069 nowych zakażeń. Zmarło 70 osób. Najdramatyczniej w Polsce, sytuacja wygląda w pow. nowosolskim (woj. lubuskie), gdzie suma zgonów z 14 dni na 1 mln mieszkańców wynosi aż 478,2! Tylko w jednym powiecie w Polsce w ciągu ostatnich 14 dni nie zanotowano zgonu z powodu Covid-19 - to jest pow. trzebnicki w woj. dolnośląskim. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim? Sprawdziliśmy we wtorek 11 stycznia wskaźnik śmiertelności w poszczególnych miastach i powiatach. Gdzie jest najgorzej? Sprawdź! Kliknij w następne zdjęcie >>>

materiały Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej / arc.