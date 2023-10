Cudowne psiaki ze schroniska Psitul Mnie w Zabrzu! Te słodkie kundelki szukają kochającej rodziny. Zobacz ZDJĘCIA

- Ostateczną ilość spacerów określa pracownik w zależności od charakteru psa. Pies musi być dobrany do właściciela. Ponadto kilka spacerów pozwala lepiej poznać osoby zainteresowane adopcją. Jeden spacer to mało żeby poznać psa. Kilka wizyt zmniejszy ogromny stres psa związany ze zmianą miejsca zamieszkania. Czasem też okazuje się, że wybrany pies i potencjalny właściciel nie przypadają sobie do gustu i lepiej przemyśleć wybór innego psiaka – informuje schronisko Psitul Mnie.