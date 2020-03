Co robią piłkarze Górnika Zabrze w czasie epidemii? Angulo bawi się z córką, Koj jeździ na rowerku, a Grecy grają w FIFĘ. ZDJĘCIA

Co robią piłkarze Górnika Zabrze w czasie epidemii koronawirusa

- Po decyzji Ekstraklasy SA o odwołaniu rozgrywek do 26 kwietnia włącznie w naszym klubie nic się tak naprawdę nie zmieniło. Zawodnicy dalej trenują indywidualnie dostając od trenerów zestawy ćwiczeń i filmiki jak je mają dokładnie wykonywać, z których to zajęć codziennie składają raporty, wszyscy regularnie mierzą sobie temperaturę i dokonują analizy taktycznej boiskowych sytuacji przesyłanych przez szkoleniowców, a także sami biegają przez godzinę po lesie w odosobnieniu od innych ludzi - powiedział Dariusz Czernik, prezes Górnika Zabrze.

Grupowe zajęcia w zabrzańskim klubie są oczywiście odwołane i wobec ogłoszonego w kraju przez ministra zdrowia stanu epidemii nie zanosi się na to, żeby szybko miało się to zmienić.

- Nigdy jeszcze nie byliśmy w takiej sytuacji, więc trudno wyrokować jak to się dalej rozwinie, ale patrząc na to co dzieje się w innych krajach nie wydaje mi się, żebyśmy mogli zacząć grać w piłkę wcześniej niż w maju. Powrót do rozgrywek PKO Ekstraklasy powinny poprzedzić przynajmniej dwutygodniowe wspólne treningi drużyny, by odbudować jej formę, ale decyzja o tym kiedy będą one możliwe zależy bardziej od władz państwowych niż od klubu. W PKO Ekstraklasie powołano sztab kryzysowy, w którym trwają intensywne dyskusje także na ten temat - dodał prezes Czernik.