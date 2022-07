Co można robić latem w Zabrzu? Kąpielisko Leśne MOSiR zaprasza

Na co można liczyć na terenie kompleksu?

W skład kąpieliska leśnego wchodzą dwa baseny: płytki, w którym znajduje się miniaturowa zjeżdżalnia dla dzieci i głęboki, do którego można zjechać z większej zjeżdżalni. Kompleks położony jest na prawie 22 hektarach zielonych terenów, a otoczenie lasu sprzyja relaksowi. Odwiedzający mają do dyspozycji ogromne trawniki, na których można ułożyć koce. Fani sportów mogą zagrać w minigolfa, rozegrać mecze w siatkówkę plażową lub piłkę nożną. Na głodnych i spragnionych czekają budki z napojami i restauracja. Dzieci mogą dać upust energii na jednym z kilku placów zabaw. MOSiR dba także o tych, którzy potrzebują stałego dostępu do sieci. Na terenie kąpieliska dostępne jest darmowe wifi. Na terenie kąpieliska znajduje się także sala konferencyjna i stajnia, o której więcej w kolejnej części cyklu.

W jakich godzinach można odwiedzać kąpielisko?

W sezonie, w tygodniu obiekt czynny jest od 10:00 do 19:00, natomiast w weekendy od 9:00 do 20:00. Od 16 sierpnia do 31 sierpnia godziny ulegną zmianie. W tygodniu kąpielisko będzie czynne od 10:00 do 18:00, natomiast w weekendy od 9:00 do 19:00. Poza sezonem kąpielisko leśne jest czynne od 10:00 do 18:00. W zależności od warunków pogodowych godziny otwarcia mogą ulec zmianie.