CH Platan znów otwarte. Do galerii przybyli tylko nieliczni klienci

Zabrzański Platan znów otwarty

Od dziś, 4 maja 2020 galerie handlowe są z powrotem otwarte. We wszystkich obiektach w woj. śląskim próżno było jednak szukać tłumów spragnionych zakupów klientów. Nie inaczej było w CH Platan w Zabrzu. Do galerii przyszli tylko nieliczni mieszkańcy. Zobaczcie w naszej galerii zdjęć, jak wyglądało dziś to centrum handlowe.