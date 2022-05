CARBON SILESIA FESTIVAL 2022. Poznajcie kolejnych artystów, którzy już w czerwcu wystąpią w Zabrzu

CARBON SILESIA FESTIVAL 2022. Poznajcie kolejnych artystów

To właśnie oni dołączają do ogłoszonych wcześniej Glowal, NTO i Monolink, Lenzman, Ejeca, Satlem, a także polskim zaciągiem w postaci Beskres by Kamp!, Baasch, Tumult Hands, Novika 2.0, Last Robots i największym towarem eksportowym polskiej elektroniki – Catz’n Dogz.

Dwa dni, trzy sceny muzyczne i 40 wykonawców, którzy zainaugurują sezon letnich wydarzeń w Polsce. A to jeszcze nie koniec atrakcji, jakie przygotowali organizatorzy Carbon Silesia Festival. Warto śledzić na bieżąco festiwalową komunikację, gdyż zabawę i rozrywkę na najwyższym poziomie znajdą tam nawet najbardziej wymagający tancerze.

W sprzedaży znajduje się obecnie ostatnia pula karnetów ‘Last Call’! Można je kupić w Going lub w salonach sieci EMPiK.

Więcej informacji na: https://carbonfestival.pl/