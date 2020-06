Burze z gradem i nawalne opady deszczu w woj. śląskim. Jest ostrzeżenie IMGW

Na tym obszarze kraju energia potencjalna CAPE będzie kształtowała się w przedziale od 1000 do 2000 J/kg, DLS osiągnie około 10 m/s, wartości innych wskaźników kinematycznych będą niewielkie. Tylko na północnym zachodzie kraju CAPE będzie niższe, do ok. 500-1000 J/kg. Z upływem dnia od zachodu będzie się zwiększać wartość DLS, do ok. 15-18 m/s. Prognozowane są liczne, ale rozproszone komórki burzowe, zwłaszcza po południu i pod wieczór. W wielu miejscach na wschodzie i w centrum kraju konwekcja będzie przybierać formy pojedynczych komórek lub niedużych klastrów burzowych. W górach, zwłaszcza w Karpatach, rozwój burz może być intensywniejszy i rozpocząć się już około południa. Na zachodzie kraju, zwłaszcza pod wieczór i w nocy, burze mogą się organizować w większe i bardziej trwałe systemy wielokomórkowe zawierające nawet słabo zorganizowane linie silnych rdzeni opadowych. Nie wyklucza się także kilku superkomórek. Bardzo wolny ruch komórek burzowych w centrum i na wschodzie, a także duże wartości PW (do 38-40 mm) mogą być przyczyną lokalnych podtopień, a w górach i na pogórzu nawet 2-3 powodzi błyskawicznych. Zagrożenie ze strony systemów training storms / back-building nie będzie jednak już tak duże jak w piątek i w sobotę ze względu na mniejszą wartość DLS. Mogą jednak występować burze pulsacyjne z porywistym wiatrem (do ok. 90 km/h) i z gradem do ok. 2 cm. Na zachodzie większym zagrożeniem, zwłaszcza wieczorem i w nocy, mogą być silne porywy wiatru. Część ośrodków burzowych, zwłaszcza w pobliżu chłodnego frontu atm., będzie trwała również w nocy.