Beka z Zabrza. Co śmieszy internautów w naszym mieście? Jakie ma wady? Zobacz te MEMY

Memy o Zabrzu. Z tego śmieje się cała Polska

Przede wszystkim memy mają śmieszyć. Użycie znanego, rozpoznawalnego formatu, żartobliwy tekst, czy pokazanie sytuacji i miejsc „w krzywym zwierciadle” to coś, co widujemy na co dzień w internecie.

Nie da się jednak ukryć, że pewne rzeczy śmieszą się tylko do czasu, gdy nie traktują o nas samych. Zobaczcie jak internauci widzą Zabrze i z czego się śmieją ludzie w całej Polsce. Wejdźcie w naszą galerię zdjęć poniżej!