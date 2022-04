Auto za mniej niż 1000 zł? To możliwe! Sprawdź licytacje komornicze w woj. śląskim. Oto OFERTY na kwiecień 2022 Mateusz Czajka

Auto za mniej niż 1000 zł? To możliwe! Licytacje komornicze to okazja, aby nabyć sprzęt poniżej jego rynkowej wartości. Komornik po oszacowaniu wartości przedmiotu wystawia go do pierwszej licytacji za 3/4 wartości. Jeśli nie znajdzie nowego nabywcy – przy drugiej licytacji to tylko połowa sumy oszacowanej. Przed zakupem można zobaczyć przedmiot licytacji – o czym informuje komornik. Zestawienie zostało stworzone na podstawie portalu licytacje.komornik.pl. KLIKNIJ W GALERIĘ i sprawdź te oferty!