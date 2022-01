Akcja ratownicza w Zabrzu. 7 dzieci i 2 dorosłych zatrutych czadem. Działania strażaków trwały wiele godzin Tomasz Breguła

Niebezpieczne zdarzenie w Zabrzu. W niedzielę 23 stycznia, ok. godz. 12:20, strażacy zostali wezwani na ul. Osiedleńczą. Na miejscu stwierdzono zadymienie z pieca kaflowego w budynku wielorodzinnym. Z powodu podtrucia tlenkiem węgla 9 osób trafiło do szpitala, 7 z nich to dzieci, a 2 dorośli.