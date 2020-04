9-latek i 12-latka z Zabrza przez miesiąc mieszkały same. Matka zostawiła dzieci w czasie epidemii

Dodaje, że 12-latka i 9-latek czują się dobrze i mają kontakt z osobami, które wspierały je wówczas, gdy zostały same bez opieki matki.

Jak radziły sobie dzieci z Zabrza same w czasie koronawirusa?

- Z tego co wiemy na chwilę obecną, to miały pomoc mieszkańców i dalszej rodziny tych dzieci. Osoby, które zamieszkują w tej okolicy pomagały dzieciom. Z relacji tych osób wynika, że 12-latka i 9-latek są dość samodzielne bo sytuacja, w jakiej one się znalazły, wymagała od nich by usamodzielniły się szybciej niż ich rówieśnicy. Ale to nie zmienia faktu, że taka sytuacja nie mogła mieć miejsca dalej i dobrze że był ten telefon do dzielnicowego i tak to się skończyło – dodaje Sebastian Bijok.