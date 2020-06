82-latka z Zabrza straciła ok. 60 tys. złotych! Jej syn miał doprowadzić do śmiertelnego wypadku

50 tysięcy złotych i 4 tys. euro straciła 82-letnia zabrzanka, która wczoraj przekazała je oszustom podającym się za jej syna, policjanta i prokuratora. Oszuści zadzwonili do seniorki na telefon stacjonarny i kazali przekazać pieniędzy wysłanej do niej osobie. W ten sposób miała pomóc swojemu synowi, który według oszustów spowodował śmiertelny wypadek i grozi mu za to areszt. Pieniądze seniorki miały być kaucją i uratować jej syna przed aresztowaniem.

Przestępcy wykorzystują różne sposoby, żeby wzbudzić zaufanie i wyłudzić pieniądze od osób starszych. Niestety pomimo intensywnych działań profilaktycznych oraz licznych komunikatów medialnych przestępcom w dalszym ciągu udaje się ten haniebny proceder. Czytaj także NIE dla Ślązaków nad morzem?

Przy tego typu przestępstwach bardzo ważną rolę odgrywa profilaktyka, której głównym celem jest uświadomienie seniorów przed grożącym im niebezpieczeństwem ze strony oszustów. Funkcjonariusze chcą tym przekazem zainteresować także młodsze osoby, które dzięki bezpośrednim kontaktom z rodzicami, dziadkami i innymi starszymi osobami w rodzinie, mogą przekazać im niezbędną wiedzę. Pamiętajmy! - Zawsze, gdy pojawia się podejrzenie, że mamy do czynienia z oszustem, niezwłocznie poinformujmy o tym Policję;

- Bądźmy ostrożni w kontaktach z nieznajomymi.

- Nigdy nie przekazujmy pieniędzy osobom, których nie znamy.

- Miejmy ograniczone zaufanie wobec osób, które telefonicznie podają się za krewnych.

- Zawsze potwierdzajmy prośbę o pomoc. Wszelkie telefoniczne prośby o pomoc grożą utratą pieniędzy.

- Nigdy nie ulegajmy presji czasu, którą wywierają oszuści.

- Nigdy nie ulegajmy presji czasu, którą wywierają oszuści.

- Policja nigdy nie poprosi o nasze pieniądze!

