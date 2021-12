29-letni zabrzanin oszukany metodą na inwestycje w kryptowaluty przy wykorzystaniu aplikacji AnyDesk

29-letni zabrzanin został oszukany metodą na inwestycje w kryptowaluty przy wykorzystaniu aplikacji AnyDesk. Stracił 28 tys. złotych.

„Typowe oszustwa inwestycyjne zawierają kuszącą obietnicę zysku poprzez inwestycje w akcje, obligacje, kryptowaluty, rzadkie metale, zagraniczne inwestycje gruntowe lub alternatywne źródła energii" - informuje na swojej stronie internetowej zabrzańska policja.

Mężczyzna sam znalazł reklamę oferty inwestycyjnej, po czym wysłał swoje dane z prośbą o kontakty. Po jakimś czasie do pokrzywdzonego zadzwoniła osoba, która tłumaczyła mu, w jaki sposób będzie wyglądał proces „inwestycji".

Oszust zapewniał 29-latka, że pomoże mu w pozyskaniu pieniędzy z inwestycji w kryptowaluty, jednak w tym celu konieczne jest zainstalowanie programu AnyDesk. Jest to program, który służy do zdalnego sterowania komputerem lub urządzeniem mobilnym. Oszust po uzyskaniu dostępu do telefonu pokrzywdzonego wykorzystał aplikację bankową do zaciągnięcia kredytu, a pieniądze natychmiast przelał na własne konto.