14-latek z Bytomia chciał wyłudzić 50 tys. złotych od staruszka z Zabrza metodą "na policjanta". Ofiara wykazała się wielką czujnością

Celem nastolatka miał stać się 84-letni mieszkaniec Zabrza. Fałszywy i nieletni policjant zadzwonił do zabrzanina i przedstawił się jako funkcjonariusz komórki walczącej z wyłudzaczami pieniędzy. Kazał podjąć 84-latkowi z konta 50 tys. złotych.

W trakcie wizyty w placówce zabrzanin przekazał pracownicy banku, że jest ofiarą oszustów. 84-latek musiał zrobić to jednak nad wyraz ostrożnie, ponieważ wyłudzacz nakazał mu nie rozłączać się podczas wizyty w banku.

Metoda "na policjanta" wciąż w grze

Pracownicy banku natychmiast poinformowali o sytuacji zabrzańskich policjantów. Ujęcie fałszywego funkcjonariusza nie było jednak proste i wymagało współpracy, a przede wszystkim opanowania 84-letniego zabrzanina. Osoba po drugiej stronie słuchawki nie mogła zorientować się, że została zdemaskowana.

Zabrzanin jak gdyby nigdy nic udał się na spotkanie z fałszywym policjantem, gdzie miało nastąpić przekazanie pobranych wcześniej z banku pieniędzy. Koperta jaką otrzymał nastolatek okazała się jednak pusta. Zanim ten zdążył zorientować się, co właśnie się wydarzyło, policjanci już byli przy nim, by zakuć go w kajdanki.